Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile civice semnatare va fac cunoscuta scrisoarea deschisa lansata astazi pentru a solicita reacție urgenta autoritaților responsabile in cazul crimelor de la Caracal. SCRISOARE DESCHISA ORGANIZAȚII CIVICE Domnului Mihai Fifor, Ministrul interimar al Afacerilor Interne Domnului Alexandru…

- Scrisoare deschisa Organizațiile civice semnatare va fac cunoscuta scrisoarea deschisa lansata astazi pentru a solicita reacție urgenta autoritaților responsabile in cazul crimelor de la Caracal. SCRISOARE DESCHISA ORGANIZAȚII CIVICE Domnului Mihai Fifor, Ministrul interimar al Afacerilor Interne…

- Din cazul Caracal, la nivel de funcții și pedepse ale celor care ar fi trebuit sa se ocupe de caz am ramas cu informația aceasta: Ioan Buda detașat din fruntea Poliției Romane, numit la șefia Poliției de Frontiera. Deci dupa scandalul din 2011 in care era tot ca șef al Poliției de Frontiera, implicat…

- Șeful Poliției Romane demis,legat de cazul fetei ce a fost ucisa la Caracal Foto: Arhiva. Șeful Poliției Române, Ioan Buda a fost demis, ca urmare a modului în care a fost gestionat cazul dispariției fetei din Caracal. Ministrul de interne, Nicolae Moga, și-a motivat…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunțat ca l-a demis pe șeful Poliției, chestorul Ioan Buda, ambii aflandu-se acum la Caracal pentru a analiza modul in care s-a intervenit in cazul fetei de 15 ani ucise, dupa ce a fost sechestrata. ”Am luat act de demiterea mea și datorita unor declarații neadecvate…

- Reprezentanții IGPR au venit cu precizari dupa incidentul din Timiș, acolo unde un urmarit internațional a impușcat mortal un polițist. Inspectorul general adjunct al Poliției Romane, comisar șef de poliție Florian Dragnea a susținut ain urma cu puain timp o conferința de presa.”Inca de la…

- Comisarul sef din cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti Sector 4 si fostul adjunct al Politiei Romane, in prezent chestor de politie in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost prinsi bauti la volan. Cei doi se aflau la volanul autoturismelor de serviciu, in seara…