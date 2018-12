Se pregăteşte un atentat împotriva preşedintelui ţării Ministrul de externe columbian Carlos Holmes Trujillo a denuntat existenta unor posibile proiecte de atentat impotriva presedintelui Ivan Duque, relateaza duminica AFP.



Trujillo a anuntat totodata arestarea a trei cetateni venezueleni aflati in posesia unor "arme de razboi", fara a oferi detalii.



Aceste arestari "cresc ingrijorarile exprimate de autoritati cu privire la acest subiect", a adaugat el.



Amenintarile vin "probabil" de la "actori interni si externi", potrivit unui comunicat separat al Ministerului de Externe columbian.



Anuntul are loc in conditiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe columbian Carlos Holmes Trujillo a denuntat existenta unor posibile proiecte de atentat impotriva presedintelui Ivan Duque, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres. "De cateva luni s-au efectuat investigatii in legatura cu posibile atentate impotriva vietii presedintelui",…

- Ministrul de externe columbian Carlos Holmes Trujillo a denuntat existenta unor posibile proiecte de atentat impotriva presedintelui Ivan Duque, relateaza duminica AFP. "De cateva luni s-au efectuat investigatii in legatura cu posibile atentate impotriva vietii presedintelui", a declarat…

- Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a recționat la speculațiile tot mai puterniice conform carora președintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, va incerca sa preia puterea in Venezuela, relateaza Breitbart .

- Ministerul de Externe iranian a calificat miercuri ca "zadarnice si absurde" ultimele sanctiuni ale Ministerului de Finante american impotriva a noua entitati si responsabili iranieni, rusi si sirieni, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Aceste sanctiuni anuntate marti de Washington…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala, informeaza Agerpres.Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei,…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca la acest moment se face o evaluare a activitatii ambasadorului Romaniei la Washington, George Maior, iar in cel mult trei saptamani va fi facuta o propunere presedintelui Klaus Iohannis, care poate lua decizia privind o eventuala rechemare…