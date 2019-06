Se dă lege! Baronii locali și miniștrii, stăpâni absoluți în instituții Proiectul de OUG transforma Agenția Naționala a Funcționarilor Publici (ANFP) intr-o instituție decorativa, aflata la cheremul ministrului Dezvoltarii, deci al partidului de guvernamant. Or, ANFP este o instituție esențiala in administrația publica, avand tocmai rolul de a profesionaliza aparatul birocratic și de a-i asigura independența fața de factorul politic, scrie G4Media . Mai multe prevederi din proiectul Codului Administrativ scot de facto ANFP din procesul de organizare a administrației publice și dau puteri nelimitate conducatorilor de instituții (primari, președinți de consilii județene,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

