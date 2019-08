Școală din Timiș în flăcări după ce a fost lovită de un trăsnet Alarma pentru pompieri dupa ce un apel la 112 a anunțat, azi dimineața, la 4,25, ca a luat foc acoperișul școlii din localitatea timișeana Paru. De urgența la fața locului au plecat trei echipaje de intervenție și o autoscara. Cei 20 de pompieri au reușit limitarea incendiului care a distrus 80 de metri patrați din […] Articolul Școala din Timiș in flacari dupa ce a fost lovita de un trasnet a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Furtuna din aceasta dimineața a provocat pagube in localitatea timișeana Paru, aflata la 12 kilometri de Lugoj. Uun apel la 112 a mobilizat pompierii ISU Timiș in jurul orei 4.25 dimineața pentru lichidarea unui incendiu la acoperișul cladirii școlii din satul timișean. „La locul intervenției s-au deplasat…

- Alerta in Timiș, dis-de-dimineața. A fost nevoie de intervenția de urgența a pompierilor, dupa ce o școala a fost lovita de trasnet azi-dimineața. In urma incendiului a ars acoperișul școlii din Paru, pe o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați. Nu a fost doar atat. Zugraveala cladirii de pe tavanele…

- Mai multe echipaje de pompieri din cadrul ISU Timis au intervenit azi, 26 august, in jurul orei 04:25, pentru lichidarea unui incendiu la acoperisul cladirii scolii din localitatea Paru. La locul interventiei s au deplasat trei autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si 20 pompieri. In urma incendiului,…

