- Calificata in sferturile de finala, SCM „U“ Craiova si-a propus sa nu faca un simplu act de prezenta, mai ales ca oponenta sa din drumul spre semifinalele Ligii Nationale este SCM Timisoara, o grupare catalogata sub nivelul trupei antrenate de ...

- Cristi Bud, atacantul lui CFR Cluj, a fost marea surpriza a lui Dan Petrescu pentru meciul cu CS U Craiova, terminat 0-0. La finalul meciului, atacantul a vorbit despre lupta la titlu, afirmand tototada ca echipa sa ar fi meritat sa plece cu toate cele trei puncte din Banie. „Per total, cred ca meritam…

- Doar cu avantajul terenului propriu in play-off pus la bataie, SCM Timisoara a pierdut in fieful lui SCMU Craiova, scor 83-88. Cele doua echipe se vor reintalni in sferturile Ligii datorita pozitiilor din clasament. Violetii aveau nevoie de un succes la cel putin 26 de puncte pentru a face rocada cu…

- Succes important obtinut de „Leii din Banat” pe teren propriu. SCM Timisoara s-a impus clar, cu 100-84, in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti, grupare care castigase la limita intalnirea din turul Grupei Rosii. Prin aceasta victorie formatia pregatita de Cristian Bota si-a asigurat locul 5 inaintea…

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…

- Timișorenii care beneficiaza de apa calda și incalzire de la Colterm vor ramane din nou, de maine, fara aceste servicii. E-On a anunțat primaria ca maine, in urma neachitarii facturilor conform ințelegerii stabilite, va opri furnizarea de gaze naturale, ceea ce inseamna ca toți abonații Colterm vor…

- Miercuri s-au disputat partidele tur din faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, iar echipele castigatoare au fost SCM Timisoara, U BT Cluj, CSU Sibiu si CSM Oradea. Returul va avea loc in 19-20 martie, pentru cate un loc la Turneul Final Four al competitiei, ptrivit news.roRezultatele…

- „Leii din Banat” au avut parte de un nou duel tare cu „leii oradeni”. Dupa ce in prima etapa din Top 6 au castigat cu liderul din Sibiu, in aceasta seara SCM Timisoara s-a impus chiar pe terenul detinatoarei titlului, CSM Oradea. A fost un 88-85, pe muchie, pentru baschetbalistii alb-violeti dupa o…