Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- ASU Politehnica s-a reunit astazi cu majoritatea componentilor din vechiul lot, precum si cu o serie de noutati. Pe langa jucatorii acontati si anuntati deja, tehnicianul Cosmin Petruescu a avut sub comanda si alte cinci nume suplimentare, cu care alb-violetii ar putea ajunge la un acord in perioada…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- Ecologia, locurile comunitare și un oraș mai prietenos cu bicicliștii sunt subiecte indragite de liceenii din Sfantu Gheorghe – am aflat la gala de inchidere a programului INNOVATORY la Sfantu Gheorghe in data de 29 mai, unde 13 echipe de liceeni din 6 școli au prezentat la ce au lucrat in saptamanile…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- „Leii din Banat” au pierdut „finala” pentru locul 5 cu argesenii dupa trei jocuri. In meciul decisiv, disputat in aceasta seara in sala „Constantin Jude”, oaspetii BCMU FC Arges Pitesti au castigat pe final, scor 79-72. SCM Timisoara e mai ingrijorata insa de esecurile in serie din afara terenului,…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…