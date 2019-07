Stiri pe aceeasi tema

- Detinatoarea Cupei Romaniei, Poli Timisoara, si-a inceput pregatirile atat pentru noul sezon in Liga Zimbrilor, dar si pentru revenirea in cupele europene. Alb-violetii vor disputa primul meci oficial cu Dinamo, finala Supercupei, pe 25 august, in direct, la TVR.

- Castigatorii Cupei s-au reunit in conditii usor austere pentru noul sezon. SCM Politehnica a efectuat patru transferuri pentru un sezon cu eurocupe, dar nici primul primul antrenament din aceasta vara nu a putut fi sustinut in sala „Constantin Jude”, a carei suprafata a ramas „in santier”. Elevii lui…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- Castigatori ai Cupei Romaniei in acest sezon, handbalistii alb-violeti au trebuit sa se multumeasca doar cu o lupta de clasament in Liga Zimbrilor. SCM Politehnica s-a impus in cele din urma in seria cu revelatia CSM Focsani printr-un 2-1 la general. In jocul decisiv, disputat astazi la Timisoara, diferenta…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa se impuna si pe terenul moldovenilor dupa ce au castigat acasa primul meci din seria „cel mai bun din trei jocuri” pentru ocuparea locului 7 la finele sezonului 2018-19. A fost astazi CSM Focsani – SCM Politehnica 36-31 in meciul 2 astfel ca e nevoie de o a treia…

- Handbalistii alb-violeti au jucat in aceasta seara poate ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. SCM Politehnica a invins-o pe CSM Focsani, scor 33-28, in prima intalnire care mai conteaza doar pentru clasarea finala in Liga Zimbrilor 2018-19. Poli vrea sa incheie macar pe 7 sezonul in care…

- SCM Timisoara a invins-o pe Dinamo si in jocul 2 din grupa 5-8. „Leii din Banat” s-au impus azi pe terenul bucurestenilor, scor 91-76, si au inchis seria disputata in sistemul cel mai bun din trei jocuri. In finala pentru locul 5 alb-violetii vor infrunta castigatoarea dintre Pitesti si Steaua. Dupa…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…