Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Pieperea reactioneaza la stirea ca ambasadorul George Maior a semnat in numele Guvernului un memorandum Romania-SUA in domeniul tehnologiei 5G, dupa ce acelasi Guvern a cerut rechemarea sa de la post. Piperea aminteste de felul in care fostul sef SRI sfideaza autoritatile din Romania."E…

- Ministerul de Externe a precizat, la solicitarea MEDIAFAX, ca memorandumul intre Romania și SUA privind tehnologia 5G a fost semnat de catre ambasadorul Romaniei la Washington George Maior și ambasadorul SUA la București. MAE nu a oferit insa detalii despre conținutul și prevederile documentului.Ministerul…

- Guvernul are o prima reacție, dupa vizita lui Klaus Iohannis in SUA! Președintele Romaniei s-a intalnit cu Donald Trump și cu o parte a Guvernului american. George Maior, reprezentantul Guvernului Romaniei, a semnat, alaturi de Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, un memorandum de intelegere intre…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți seara, dupa intalnirea cu Donald Trump, ca a fost semnat un memorandum intre reprezentanții celor doua guverne privind tehnologia 5G."Cu ocazia vizitei, a fost semnat un memorandum de ințelegere intre cele doua guverne privind tehnologia 5G, avand…

- Scandal in loc de nunta! Regele romilor din Romania e acuzat de doi parinti ca i-ar fi pacalit pe ei, dar si pe fiica lor. Fata ar fi fost promisa, ca mireasa, fiului lui Daniel Cioaba, acum trei ani.

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a anunțat ca va sesiza UEFA cu privire la schimbarea orei de start a meciului din semifinale. "Este crima daca se intampla acest lucru! Nu cred ca vom juca de la ora 19:00. Nu se poate! M-am uitat pe prognoza, nu știu daca se poate juca fotbal pe…

- Este foarte simplu de ce: pentru a dovedi parlamentarii ca au ințeles rezultatul votului din 26 mai trebuie sa faca un singur lucru. Ar trebui sa voteze la fel ca alegerile de atunci, adica... pe liste suplimentare! Pe liste suplimentare... desigur, moțiunea trece fluierand, spune Val Valcu.…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 6 iunie 2019, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble.Intalnirea a evidentiat nivelul excelent al cooperarii strategice romano britanice, fiind trecute in revista in acest sens angajamentele…