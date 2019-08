Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Bucuresti, aflat in timpul liber si la volanul masinii personale, a fost atacat in Galati de doi indivizi, care l-au batut cu pumnii si cu picioarele. Agresorii au fost retinuti, iar miercuri vor fi prezentati instantei cu propunerea de arestare preventive.

- A doua editie a festivalului Cinemascop incepe in curand! Iata ca Gradina de vara din Eforie Sud se deschide din nou, dupa ce, in 2018, Cinemascop a fost pretextul de a reinvia un cinematograf ce nu mai functionase timp de 14 ani si care a primit din nou spectatori dornici sa vizioneze un film in aer…

- “Jandarmul si-a lasat imediat caruciorul de cumparaturi și a început sa alerge dupa persoana respectiva. A reușit sa-l prinda, si-a declinat identitatea, trecând apoi la imobilizarea acestuia. Consecutiv, a luat legatura cu dispeceratul unitații, în vederea trimiterii unui…

- Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimiștilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, șoferul…

- Silvia Moldovan are un teren in zona Urseni pe care l-a transformat in adapost pentru pasarile bolnave. Vorbim, in total, de peste 700 de pasari, printre care porumbei sau ciori, pe care timișoreanca le ajuta sa traiasca. Silvia Moldovan este, de mai bine de zece ani, „doctorița” pasarilor bolnave.…

- Swimathon, unul dintre cele mai mari evenimente sportive de strangere de fonduri din Romania, organizat de Fundatia Comunitara Bucuresti, aduna, pe 29 iunie, la Bazinul Olimpic Dinamo din Capitala, peste 400 de persoane care vor inota pentru o cauza sociala. La Adevarul Live, vorbim despre implicare…

- Un polițist din Targu Jiu este cel care a reușit sa ii prinda pe autorii jafului de la o casa de pariuri din municipiu. Jaful s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la casa de pariuri din spatele Colegiului Național „Spiru Haret“, in zona de sud a orașului. Agentul șef adjunct Valentin Oproiu,…

- In paralel cu desfașurarea competiției interne a USR penru a desemna un candidat la funcția de primar al Timișoarei, in alegerile din 2020, iatp ca incep sa se promoveze și candidaturi independente. Unua dintre acestea este cea a lui Alex Mihai Dascalu. Iata mesajul catre timișoreni al acestuia: ”Candidatura…