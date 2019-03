Stiri pe aceeasi tema

- Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil s a stins in aceasta dimineata din viata. Informatia a fost facuta publica de Irina Margareta Nistor pe pagina sa de Facebook. "Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil a plecat sa fie nemuritor, alaturi de Orson Welles si de toti ceilalti mari creatori…

- Criticul si istoricul de film Tudor Caranfil a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti, a confirmat Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. „Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format”, a spus Nistor.Nascut in 1931, la Galati, absolvent al Facultatii de Filosofie…

- Regizorul de teatru Radu Penciulescu a incetat din viata, la varsta de 88 de ani, au declarat pentru AGERPRES surse din Uniunea Teatrala din Romania UNITER.Acesta a decedat joi seara.Radu Penciulescu este fondatorul Teatrului Mic.Regizorul era stabilit in Suedia din anii 39;70. El a revenit in Romania…

- Constantin Micu Nourescu, unul dintre cei mai reputati si indragiti antrenori de atletism din Romania, s-a stins din viata miercuri. Vestea a fost data de Ministerul Tineretului si Sportului.

- Kemal Karpat, istoric, sociolog si om de baza pe trei continente s a stins din viata departe de casa, in Statele Unite ale Americii. Vestea a fost facuta publica pe Facebook unde au fost postate si mesaje de condoleante. "O veste trista din America. Kemal Karpat a parasit aceasta lume. Sunt onoarata…

- Actrita Maria Teslaru a murit, sambata, la varsta de 63 de ani.Artista, faimoasa pentru rolurile din teatru si film, va fi inmormantata in localitatea in care s a nascut, Buhusi, in judetul Bacau, informeaza antena3.ro.Maria Teslaru era angajata Teatrului National din Bucuresti. Maria Teslaru s a nascut…

- Doliu in lumea artistica! Legendara actrița și cantareața Carol Channing s-a stins din viața in cursul zilei de marți, la varsta de 97 de ani, in casa ei din Rancho Mirage, California, din cauze naturle. Vestea a fost confirmata de publicistul sau B. Harlan Boll, scrie antena3.

- Unul dintre cei mai remarcabili dascali ai Sucevei, prof. Mihai Gh. Filip, veteran de razboi, general in rezerva, s-a stins din viața la varsta de 95 de ani, la București.Trupul neinsuflețit al acestuia este depus din seara zilei de miercuri la Paraclisul Bisericii „Sf. Inviere" ...