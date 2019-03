S-a lansat trailerul pentru X-Men Dark Phoenix

Stiri pe aceeasi tema

- Andra lanseaza un nou single in limba romana, o piesa de dragoste care se numește „Supereroi“. Melodia oferita in dar fanilor in luna iubirii este un indemn de a nu inceta sa credem in puterea infinita a dragostei, dar și despre provocarile prin care trece orice cuplu, indiferent de stadiul in care…

- Disney a lansat primul trailer pentru „Frozen 2“, continuarea celui mai de succes film de animatie din istorie. Dupa sase ani, regizorii Chris Buck si Jennifer Lee aduc pe marile ecrane un nou capitol al animatiei „Frozen/Regatul de succes“, a doua parte fiind programata pentru lansare pe 22 noiembrie…

- ”Fast & Furious”, partea a 9-a este aproape gata de lansare. Producatorii au prezentat trailerul care ii are in centru pe agentul Hobbs (Dwayne Johnson) și infractorul Shaw (Jason Statham). Cei doi rivali, care pana acum au fost in tabere opuse, trebuie sa faca alianța pentru a opri un cyber erou (Idris…

- Virgin Radio RedFestDXB este festivalul #1 in Emiratele Arabe Unite. Lansat in 2014 cu headlineri precum The Lumineers și Jessie J, RedFestDXB a devenit peste ani cel mai așteptat festival de muzica din Emiratele Arabe Unite. RedFestDXB se desfașoara in doua zile, in luna februarie, la Dubai Media…

- Intr-o conferința de presa desfașurata marti, 29 ianuarie, Federația Romana de Fotbal a marcat faptul ca mai sunt 500 de zile pana cand UEFA EURO 2020 va ajunge la București. Cu acest prilej, s-a lansat și campania de informare pentru recrutarea voluntarilor necesari la Turneul Final al EURO. Peste…

- Netflix anunța astazi trailerul oficial pentru cel de-al doilea sezon din serialul original Suburra, care se va lansa pe Netflix pe 22 februarie. Serialul Suburra este primul thriller original italian Netflix produs de Cattleya – parte din ITV Studios – in colaborare cu Rai Fiction. In noul trailer,…

- Se vorbește de ceva vreme de un nou ”Men in Black”. Producția este gata, se va numi ”Men in Black: International” și se va lansa pe 14 iunie 2019. De data asta in rolurile principale nu mai sunt doi barbați, ci un barbat și o femeie. Chris Hemsworth face echipa cu Tessa Thompson in lupta impotriva creaturilor…

- Irina Rimes a lansat cartea-album “COSMOS” in cadrul unui spectacol muzical unde, prin intermediul pieselor, artista și-a condus invitații intr-un „alt cosmos”. „Am vrut sa lansez o carte-album pentru ca am aceste poezii și nu știam ce sa fac cu ele. Eu nu sunt poet, nici scriitoare. Eu sunt ceva simplu,…