RYANAIR, nouă politică a bagajelor de la 15 IANUARIE. Ce trebuie să ştie TOŢI CĂLĂTORII Ryanair a introdus noi tarife reduse pentru bagajele inregistrate (și a crescut dimensiunile tolerate pentru acestea) pentru a incuraja mai mulți clienți sa-și inregistreze bagajele, respectiv sa reduca numarul clienților care se prezinta cu 2 bagaje la porțile de imbarcare. Amenda de 5 milioane de euro pentru Ryanair din cauza ca a anulat mai multe curse Totul pentru ca prea mulți clienți s-au folosit de serviciul imbunatațit al Ryanair ce permite 2 bagaje gratuite la bord, iar cu grade de incarcare ridicate (95% in decembrie) nu exista suficient spațiu pentru depozitare in cabina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Clienții Ryanair fara prioritate vor trebui sa trimita al 2-lea bagaj (mai mare) la cala de bagaje, incepand cu data de 15 ianuarie. Compania a anunțat noua politica a bagajelor, motivand ca aceasta schimbare va elimina intarzierile de imbarcare

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a introdus de duminica, 29 octombrie 2017, noua politica de bagaje care permite tuturor pasagerilor sa calatoreasca gratuit cu un bagaj mare de mana. Pasagerii vor avea automat dreptul de a aduce la bordul aeronavei un singur…

- Reprezentanții Ryanair au luat o decizie surpriza pentru clienți. Din 6 septembrie 2017, tariful pentru bagajul inregistrat a fost redus de la 35E/ la 25E/ pentru toate bagajele, iar greutatea tolerata a crescut de la 15kg la 20kg pentru toate bagajele.Ulterior, din 15 ianuarie 2018, doar…

