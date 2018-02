Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi – Cluj, incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania, potrivit Agerpres.

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, anunța introducerea unei noi rute din Romania ;i scoate la vanzare bilete la 9,99 euro. “Ryanair a lansat astăzi, 17 ianuarie, o nouă rută din București către Marsilia, care fi operată cu o frecvență de…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Marin Barbu, limbaj licențios pe Facebook: ”A avut și are sange in pasarica”. Jurnalistul Daniel Nanu a scris pe Facebook, intr-o postare facuta inainte de meciul de Liga 1 Craiova – CFR Cluj: ”Cel mai frumos stadion. Cea mai mare atmosfera. O mare vinovata: Lia Olguta Vasilescu !”. Unul dintre comment-uri…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania COTAR anunta inceperea protestelor, "impotriva concurentei neloiale si a piraterieildquo;.Potrivit COTAR, miercuri, 13 decembrie, aproximativ 5.000 de transportatori de persoane vor protesta in fata sediului Guvernului Romaniei si…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania COTAR anunta inceperea protestelor, "impotriva concurentei neloiale si a piraterieildquo;.Potrivit unui comunicat de presa, miercuri, 13 decembrie, pana in 5.000 de transportatori de persoane vor protesta in fata sediului Guvernului…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Pretul apartamentelor din marile orașe Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, încep sa scada. În Cluj-Napoca, preturile apartamentelor au avut, luna trecuta, un avans de 0,1%, de la 1.446 la 1.447 de euro pe metru patrat util. Locuintele din blocurile vechi,…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Codrin Ștefanescu a discutat despre incident. Totodata, liderul PSD a oferit noi detalii cu privire la mitingul pe care partidul in va organiza. ”Am aflat de la colegii din Giurgiu despre incident. O sa vedem, o sa fie o ancheta. Este o dovada in plus despre…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Daniel Pancu a anuntat ca cel mai probabil va pune capat activitatii fotbalistice la finalul sezonului din Liga 4, acolo unde incearca promovarea cu Academia Rapid in esalonul superior. Astfel, Pancu ar urma sa se retraga la 40 de ani din fotbal de la clubul de suflet si pentru care a jucat…

- Reteaua Profi a inaugurat saptamana aceasta magazine la Blejesti, Botoroaga, Craiova, Patarlagele, Poeni si Timisoara, ajungand sa cuprinda in totalul lantului de retail 365 de localitati. 0 0 0 0 0 0 Magazinele din comunele teleormanene Blejesti, Poeni si Botoroaga functioneaza in format…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Formarea de viitori specialisti este o prioritate pentru Adient. Pentru al treilea an consecutiv, compania a lansat programul Start Your Career, prin care studentii si masteranzii pot efectua stagii de practica platite in cadrul companiei iar, la final, pot fi angajati. Realizat in parteneriat cu Universitatea…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere…

- La inceputul lunii noiembrie, Adient Trim Pitesti a fost desemnata cea mai performanta companie ce opereaza in segmenul industrial la nivelul judetului Arges, in virtutea performantelor inregistrate la nivelul anului 2016. Premierea a avut loc in cadrul celei de-a XXII-a editii a Galei „Topul Firmelor…

- Doi turiști romani care au vizitat Israelul au avut o surpriza de proporții. Ghid turistic le-a fost chiar premierul Benjamin Netanyahu. Surpriza de proporții pentru Ioana Isac și Mihai Georgescu, doi romani aflați in vizita in Israel. La coborarea din aeronava, cei doi au fost primiți pe covorul roșu…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…