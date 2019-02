Stiri pe aceeasi tema

- Un membru danez al Martorilor lui Iehova, judecat in Rusia pentru extremism, a fost condamnat miercuri la sase ani de inchisoare, a anuntat Iaroslav Sivulski, purtator de cuvant al acestei miscari religioase, interzisa pe teritoriul Federatiei Ruse din 2017, informeaza AFP preluata de Agerpres. …

- Un tribunal din Orel, un district în regiunea Murmansk, l-a condamnat pe danezul Dennis Christensen la șase ani de închisoare. Instanța a calificat ca extremista activitatea sa în cadrul miscarii religioase ”Martorii lui Iehova”, potrivit BBC. Înainte…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- Un membru danez al Martorilor lui Iehova judecat in Rusia pentru "extremism" si impotriva caruia Parchetul a cerut mai mult de sase ani de inchisoare isi va primi sentinta la 6 februarie, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea Klaus…

- La Caracas a avut loc ceremonia de inaugurare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, investit pentru un al doilea mandat de cinci ani. Maduro nu a depus juramantul in parlament, majoritatea deputaților – suporteri ai opoziției – refuzand sa-l recunoasca drept președinte, ci la Curtea Suprema din…

- Rusia i-ar putea preda pe cei 24 de marinari ucraineni arestati in largul Peninsulei Crimeea, ca parte a unui acord pentru un schimb de prizonieri cu Ucraina, incheiat anul trecut, informeaza vineri cotidianul rus Izvestia, citand o inalta sursa diplomatica rusa, transmite Reuters. Statele…

- Un om de afaceri condamnat la moarte pentru infractiuni economice a fost executat, sâmbata, în Iran. Hamidreza Baqeri-Dermani a fost condamnat pentru “raspândirea coruptiei pe Pamânt”, o vina capitala conform legislatiei islamice din Iran, a anuntat televiziunea…

- Armata israeliana a scufundat in timpul razboiului din Liban in 1982 o nava ce transporta refugiati si angajati straini, pe care a atacat-o crezand ca insurgenti palestinieni din Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) se afla la bord, provocand moartea a 25 de pasageri, a dezvaluit postul israelian…