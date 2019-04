Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu emisarii chinezi si rusi…

- Pe 15 februarie 1989, ultimii ostași ai armatei 40 au traversat râul Amudaria pe podul Prieteniei. Retragerea trupelor sovietice a avut loc în conformitate cu înțelegerile de la Geneva, din 1988. Razboiul din Afganistan, care a luat viața a mii de tineri, inclusiv a sute…

- 'Dezarmarea este ceva ce ne priveste pe toti si ne-am bucura daca astfel de negocieri ar avea loc nu doar cu Statele Unite, Europa si Rusia, dar si cu China', a afirmat cancelarul, cu ocazia conferintei de securitate de la Munchen. In interventia sa, Angela Merkel a avertizat ca structurile…

- Rusia este gata sa ajute SUA sa avanseze in negocierile lor cu talibanii privind retragerea trupelor americane din Afganistan, potrivit agentiei RIA, care citeaza Ministerul rus de Externe, relateaza joi Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care practica medicina fara studii,…

- Inamicii de ieri ai URSS, talibanii sunt astazi intampinati cu bunavointa la Moscova: Rusia isi impinge pionii in Afganistan datorita retragerii americane, in timp ce incearca sa joace rolul de mediator in conflictul aflat la portile sferei sale de influenta, comenteaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un oficial de rang inalt din SUA, generalul american și seful Comandamentului Central al SUA, atrage atenția asupra pericolului la care se expune lumea dupa retragerea trupelor americane din Siria. Citește și: Inca un tratat istoric de reducere a armamentului intre SUA și Rusia ar putea lua…

- China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), cerand celor doua tari un ''un dialog constructiv'' pentru a evita ''consecinte negative''.