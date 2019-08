Rusia a lansat primul său robot umanoid către Staţia Spaţială Internaţională Fiodor, care poarta numarul de identificare Skybot F850, a decolat joi la bordul unei rachete Soyuz la ora 03:38 GMT de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a informat Centrul de Control pentru Zboruri Spatiale al Rusiei. El urmeaza sa soseasca sambata pe ISS si sa ramana acolo timp de zece zile, pana pe 7 septembrie.



Robotul masoara 1,80 metri inaltime si cantareste 160 de kilograme. Fiodor este un prenume rusesc, insa transcrierea sa in limba engleza, Fedor, este, de asemenea, acronimul pentru "Final Experimental Demonstration Object Research" (Cercetarea Finala a Obiectelor Demonstrative… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

