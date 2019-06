Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei, reunit vineri la Helsinki, a decis sa redea Rusiei dreptul de a vota in cadrul instituției, drept pe care il pierduse in urma anexarii peninsulei Crimeea in 2014, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit MediafaxReprezentanți ai celor 47 de state membre au votat…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic în afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei,

- Grupul rus Gazprom a raportat luni o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, deși unele state UE incearca sa-și diversifice sursele de aprovizionare. Gazprom, companie responsabilă pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in detrimentul securitatii Rusiei. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global, dupa ce, dupa ce reunificarea Rusiei,…

- Înaintea turului doi al alegerilor pezidențiale din Ucraina, premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale caror importuri vor fi interzise, ca raspuns la recentele restrictii impuse de Ucraina, transmite EFE. Cea mai important…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…