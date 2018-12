Rosia Montana Gold Corporation, companie miniera, isi vinde echipamentele de exploatare miniera pe care le-a achizitionat in urma cu mai multi ani in scopul demararii proiectului minier din Apuseni. Motivul vanzarii utilajelor este sistarea proiectului aurifer din Muntii Apuseni si a procesului pe care ”Gabriel Resources”, actionarul majoritar, il are cu statul roman. Intr-un raport […] The post Rosia Montana Gold Corporation isi vinde echipamentele de exploatare miniera achiziționate pentru demararea proiectului din Apuseni appeared first on Ziarul Unirea .