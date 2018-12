Romanilor din Italia le sunt confiscate masinile. Guvernul Dancila este somat sa ia masuri

Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere interesele romanilor din strainatate sau macar sa fie la curent cu modul in care le sunt incalcate drepturi fundamentale, precum cel la proprietate sau libera circulatie. Incepand din 4 decembrie,…

- Conform unui comunicat de presa preluat sambata de Agerpres, Ludovic Orban 'someaza' Guvernul Dancila 'sa ia de urgenta atitudine fata de confiscarea in masa a automobilelor romanilor din Italia'. 'Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere…

- Sectia pentru procurori a CSM arata in motivarea avizului negativ, emis in cazul propunerii ministrului Justitiei de revocare a procurorului general Augustin Lazar, ca MCV si Comisia de la Venetia au recomandat suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor…

- Black Friday va fi pe 16 noiembrie. Sunt insa magazine care au pornit mai devreme. Toate acestea trebuie sa respecte insa legislatia. La acest capitol, iata cum sta Romania. Practicile comerciale ce constau in vanzarea de produse cu un pret redus, ca binecunoscuta perioada Black Friday, sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea offshore, adoptata in urma cu trei saptamani de Camera Deputatilor, ca for decizional. Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea…

- O eventuala schimbare a modului de incasare a TVA se va aplica de la 1 ianuarie 2019, a declarat sambata ministerul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3, ca reactie la solicitarea Comisiei Europene de eliminare a platii defalcate a TVA. "O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca proiectul legii bugetului de stat este aproape de finalizare, dar ca mai trebuie sa aiba loc o discutie privind finantarea autoritatilor locale si sa fie aprobate o serie de memorandumuri in Guvern. "Proiectul legii bugetului de stat este aproape…

- La scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, Legea offshore, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca e multumit de forma actului normativ, dar si de faptul ca nu s-a renuntat la contributia sa. Intrebat de presa ce crede despre Legea offshore, Liviu Dragnea a raspuns:…