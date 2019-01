Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, sambata, AGERPRES.



Conform sursei citate, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat vineri, 11 ianuarie, in cadrul reuniunii "Convergenta economica si sociala, coeziune si incluziune", prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Economic si Financiar in prima jumatate…