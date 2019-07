Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, i-a trimis o scrisoare ministrului roman al Agriculturii, Petre Daea, in care ii cere sa opreasca livrarea a 70.000 de oi din Romania catre Golful Persic, deoarece conditiile adecvate pentru bunastarea animalelor nu…

- Comisarul European pentru sanatate si siguranta alimentara Vytenis Andriukaitis i-a cerut ministrului Agriculturii Petre Daea sa opreasca exportul a 70.000 de ovine catre o serie de state arabe, invocand bunastrarea animalelor. 70.000 de oi urmeaza sa fie incarcate pe nava Al Shuwaikh, detinuta de compania…

- Asociația Procurorilor critica vehement chiulul repetat al unor membri ai CSM care refuza sa participe la ședințele care incud pe ordinea de zi și alte chestiuni urgente. In fapt, din plenul Consiliului de luni, 24 iunie 2019, au lispt 7 membri, astfel ca nu a fost intrunit cvorumul necesar pentru validarea…

- Un incident scandalos, care arata cat de vulnerabil este sistemul și cat de expuși și fara aparare sunt consilierii de probațiune in fața unor infractori cu probleme serioase de comportament, s-a produs, joi dimineața, in Capitala. Un individ cu vadite probleme comportamentale a transmis live pe Facebook…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Comisia Europeana va emite noi reglementari pentru giganții internetului impotriva manipularilor electorale online. Masurile vin ca urmare a campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare constatate recent, la alegerile pentru Parlamentul European, transmite AFP. Comisarul european pentru…

- Ana Ciceala, consilier local USR și o vajnica aparatoare a parcurilor și copacilor din București, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. Firma a fost achiziționata in decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator…

- BRD Romania a fost in anii trecuți in mijlocul unor scandaluri uriașe dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca șefii bancii, alaturi de alți funcționari de rang mare, au coordonat rețele de fraudare a instituției prin acordarea unor credite de zeci, daca nu chiar sute de milioane de euro, unor oameni…