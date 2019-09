Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020, are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul, care se disputa cu casa inchisa, este difuzat de Pro TV. 21.45 Romania - Spania 0-1 LIVE Pauza. Și a fost penalty la Deac! min. 37: Tatarușanu are un reflex incredibil in fața…

- ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO PRO TV EURO 2020. Deniz Aytekin va arbitra partida ROMANIA - SPANIA, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn (asistenti) si de rezerva Tobias Stieler (toti din Germania). PRO TV transmite, joi, de la ora 21:45, ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO.…

- ROMANIA - SPANIA // FRF este sub monitorizare UEFA dupa incidentele produse de fanii romani in Malta, iar derapajele in tribune la jocul cu Spania ar putea duce la inchiderea porților la partidele vitale cu Norvegia (15 octombrie) și Suedia (15 noiembrie). Romania - Spania se joaca azi, de la ora 21:45.…

- Romania joaca in aceasta seara meciul cu Spania, in cadrul preliminariilor EURO 2020. Partida se joaca de la ora 21:45 și va fi transmisa pe ProTV și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:45 » Romania - Spania ECHIPELE PROBABILE ROMANIA: Tatarușanu - R. Benzar, Chiricheș, D. Grigore, Toșca - R. Marin,…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat, vineri, lotul final pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Euro-2020, cu Spania si cu Malta. Pe lista celor 24 de jucatori se afla cinci fotbalisti din Liga I: Nicusor Bancu, Alexandru Cicaldau, Mihai Bordeianu, Ciprian Deac si Adrian Paun. Jucatorii…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. „Tricolorii” au deschis scorul prin Pușcaș in minutul 7 și tot el punctat din nou in minutul 29. Chipciu, cu un șut de la 20 de metri a stabilit scorul de 3-0 la pauza, iar meciul parea jucat. Dennis…

- Romania joaca in aceasta seara in Malta, in preliminariile EURO 2020. Meciule liveTEXT pe GSP.ro AICI, de la 21:45, și televizat de Pro TV. Cosmin Contra a ales urmatorul „11": Tatarusanu – Chipciu, I. Cristea, Nedelcearu, Bancu – R. Marin, T. Baluta – Maxim, Keseru, I. Hagi – Puscas Fanii și-au exprimat…

- Romania va juca azi contra Maltei, de la ora 21:45, dupa ce vineri a remizat cu Norvegia - Romania 2-2. Malta - Romania, in preliminariile EURO 2020, se joaca azi, de la ora 21:45. Meciul va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jocul din prima repriza l-a nemulțumit pe Mihai Stoichița, șeful…