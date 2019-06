Romania are copii valorosi, talentati si creativi: Viorica Dancila, mesaj cu prilejul Zilei Copilului

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia zilei de 1 Iunie, ca Romania are copii valorosi, talentati si creativi, al caror potential poate fi pus in valoare prin efortul comun al intregii societati. "Ne dorim pentru ei ce este mai bun, iar reusitele lor, la scoala,…

- Presedintele Klaus Iohannis transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei limbii si teatrului idis. "Cu ocazia Zilei limbii si teatrului idis transmit un mesaj cald de felicitare tuturor celor care se ingrijesc ca mostenirea culturala a comunitatii evreiesti din Romania sa se pastreze vie. Limba…

- Viorica Dancila le-a transmis un mesaj musulmanilor care traiesc in Romania cu ocazia inceperii postului Ramadan. Premirul Romaniei le dorește acestora multa sanatate și bucurie.Citește și: Circulatia pe breteaua de coborare pe Calea Giulesti spre Pasajul Basarab-Calea Plevnei va fi inchisa…

- Miliardarului Anders Holch Povlsen i-au murit trei din cei patru copii in atacurile sangeroase din Sri Lanka. Anders Holch Povlsen deține lanțul internațional de imbracaminte Bestseller, fiind, de asemenea, cel mai mare acționar unic al companiei de retail online de imbracaminte și cosmetice Asos.…

- Florin Piersic a vrut sa-i spuna cateva cuvinte premierului Viorica Dancila, cu ocazia zilei onomastice, scrie capital.ro. Citeste si Dancila condamna atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka „Ii transmit salutari, toate cele bune. Sa mearga…

- ”Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma asteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Pretuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie…

- Actorul Florin Piersic i-a transmis duminica un mesaj premierului Viorica Dancila, cu ocazia zilei onomastice.„Ii transmit salutari, toate cele bune. Sa mearga cat se poate spre binele acestui neam excepțional in aceasta țara extraordinara care se cheama Romania. Ei sunt romanii pe care trebuie…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…