Rochia albă, un must-have pentru vara 2019 Vara este in toi, vrem sa aratam bine, dar sa ne și simtim comod și relaxat, iar caldura pe cat de placuta, pe atat de dificila ne face treaba! Cum ne imbracam cand mergem la birou, in parc, la restaurant sau chiar in plimbare pe faleza? Raspunsul este: o rochie alba! Aceasta alegere iți va ușura viața pentru ca in mare parte tot ce iți trebuie ca sa o accesorizezi este o pereche de incalțaminte ușoara, o poșeta pe gustul tau, și, daca vrei, o pereche de cercei statement. View this post on Instagram A post shared by H Λ N N Λ O L S S O N ???? (@hlos) on May 8, 2018 at 9:53am PDT Rochia alba… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

