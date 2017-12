Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim ministru, Petre Roman, dezminte ipoteza conform careia, in 1990, s-a opus mai mult decat Ion Iliescu, revenirii Regelui Mihai in tara. ”Eu nu m-am opus deloc. Aceasta ipoteza nu a luat amploare. Exista un interviu al Regelui Mihai, care povestea ca Principesa Margareta intr- adevar s-a intalnit…

- „Lumea de mâine nu poate exista fara morala, fara credința și fara memorie” (Regele Mihai I al României) Zilele acestea sunt triste pentru întreaga Țara. Bucuria sarbatorilor creștine, care se apropie, este prea mult umbrita de moartea…

- O știre care a fost distribuita masiv pe rețelele de socializare in decursul zilei de astazi transmitea faptul ca Ion Iliescu ar fi murit in urma unui accident cardiovascular suferit luni dimineața, la un spital din Capitala. Știrea s-a dovedit a fi o minciuna construita cu date exacte, care transmitea…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Realizatorul B1 TV Radu Banciu a comentat in termeni superlativi ceremoniile funerare ale Regelui Mihai, remarcand in același timp ca „acest popor demonstreaza ca iși bate joc de propria istorie” și estimand ce ar urma sa se intample la plecarea din aceasta lume a lui Ion Iliescu. „Ne apropiem de finalul…

- Regele Mihai I a fost exilat de comuniști și alungat de urmașii lor de doua ori. Flavius Boncea, un om decorat in 2011 de Regele Mihai cu Medalia pentru Loialitate, a povestit anul trecut o anecdota legata de Ion Iliescu si ultimul rege al Romaniei, In 1990, abia intrat in țara dupa zeci de ani de…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica un fragment din cartea lui Petre Roman ”Despre pasiune in vremuri de libertate”, partea in care acesta dezvaluie culisele vizitei Regelui Mihai in 1990 și cum a fost acesta intors pe Otopeni, iar apoi exilat din Romania.„Regele sosește in țara Spre sfirșitul…

- Calin Ppescu Tariceanu a postat un mesaj pe Facebook. "Am fost intotdeauna impresionat de statura sa morala, a unui om de o mareata demnitate si o admirabila modestie. Am sperat mereu, noi romanii, in inimile noastre, ca aceasta zi, in care sa il conducem pe ultimul drum, sa nu vina niciodata",…

- Protestatarii s-au strans in fata sediului PSD Sibiu la ora pranzului, ca de obicei, pentru al saselea flashmob pentru apararea Justitiei. Intrucat protestul a avut loc in ziua inmormantarii Regelui Mihai, organizatorii au facut apel la protestatari sa aduca citate din discursurile Regelui…

- Principesa Margareta si Principele Duda au ajuns, vineri, la Palatul Regal, acolo unde este depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai. Mii de oameni asteapta la coada ca sa-i aduca un ultim omagiu Majestatii Sale Defuncte.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția fostului premier Petre Roman dupa ce in spațiul public a fost lansata informația ca s-ar fi opus, in 1990, revenirii Regelui Mihai I in țara și implicit reinstaurarii monarhiei in Romania.Digi24: Fostul premier Petre Roman…

- Principesa Margareta a ales sa nu foloseasca titlul de Regina. Fiica cea mare a regelui Mihai va fi Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei. Dupa funerariile de saptamana viitoare, aceasta va decide si cine va face parte din Casa Regala si care va fi aparatul sau administrativ. Titlul de custode…

- A trecut o saptamana de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai si abia acum ies la iveala amanunte incendiare despre decesul Majestatii Sale. Jurnalista Camelia Csiki, de la TVR, a devoalat totul chiar la Televiziunea Nationala. Aceasta spune ca Regele a murit in somn.Citeste si: Traian Basescu…

- Dupa ce fostul prim-ministru, Ion Sturza, a criticat dur decizia lui Vladimir Voronin de a sfida momentul de reculegere in memoria Regelui Mihai al Romaniei, comunistul i-a replicat ex-premierului ca a facut acest gest, intrucat Majestatea Sa a participat in razboiul impotriva Uniunii Sovietice.

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat fața de noul statul al Casei Regale care ar urmeaza sa fie votat in Parlament. Intrebat daca o sa fie in rang cu Principesa Margareta, in caz ca noul statut al Casei Regale va trece in Parlament și daca se simte confortabil in aceasta situație, Basescu…

- Traian Basescu a stat, la prezidiu, alaturi de fostul președinte, Emil Constantinescu, actualul președinte, Klaus Iohannis, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, președintele CCR, Valer Dorneanu, Principesa Margareta, Custodele Coroanei Romane și alții. Un gest fara precedent a avut loc intre…

- "Incepe un nou timp pentru Casa Regala. Cu aceleasi valori si principii ca ale tatalui meu, voi continua sa servesc interesele fundamentale ale Romaniei. Ca si Regele Mihai, voi inchina munca mea romanilor din toate tarile lumii. Coroana va continua sa faca tot ce este posibil, alaturi de institutiile…

- Circa 8.000 de membri ai PSD Dolj s-au adunat, duminica, in centrul Craiovei, pentru a aduce un omagiu Regelui Mihai prin depunerea de flori si candele la statuia fostului suveran, amplasata intre Teatrul National "Marin Sorescu" si Universitate. „Am hotarat sa venim astazi aici și sa depunem…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis Principesei Margareta o scrisoare emotionanta la scurt timp dupa vestea ca Regele Mihai I a trecut la cele vesnice. Scrisoarea a fost data publicitatii in urma cu scurt timp, chiar de catre Casa Regala. In scrisoare, seful statului exprima condoleante Familiei…

- A venit pe lume in exil, dar a invatat sa isi iubeasca tara la distanta. Timp de patru decenii, Margaretei i-a fost interzis sa calce pe pamantul romanesc. Astazi, intra in istorie, odata cu dificila misiune primita de la tatal sau: sa duca mai departe coroana, prestigiul si planurile Regelui Mihai.

- Familia Regala a Romaniei a anunțat in programul funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei ca pe data de 13 decembrie la Castelul Peleș sunt așteptați sa-și prezinte ultimele omagii pe langa reprezentanții instituțiilor romanești și cei din Republica Moldova. Astfel intre orele 14 și 15 sunt așteptați…

- Ambasada Canadei a transmis, miercuri, condoleante membrilor Casei Regale a Romaniei, dupa decesul Regelui Mihai, adaugand ca acesta a fost o „sursa de speranta” pentru poporul roman, potrivit unui comunicat de presa. „Curajul Majestatii sale in fata tiraniei fascismului si combinat cu…

- Romanii au arborat la geamuri drapelul Romaniei cu doliu. Romanii sunt afectați de moartea Regelui Mihai, chiar și cei declarați ca fiind republicani. Mai mulți bucureșteni au arborat la geamuri drapelul Romaniaiu cu doliu, in semn de omagiu pentru fostul suveran. De exemplu, in zona Salii Palatului…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a transmis un mesaj de condoleanțe poporului roman dupa trecerea in neființa a regelui Mihai I al Romaniei. In mesajul Ambasadei se amintesc meritele deosebite ale monarhului roman din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. ”Ambasada Statelor Unite ale Americii…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Romania in doliu ISTORIE…Singura vizita a Regelui Mihai in Vaslui a fost, in 1943, la Dumesti, la funeraliile maresalului Constantin Prezan DOLIU… Odata cu moartea Regelui Mihai dispare si ultimul sef de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In acea perioada, mai exact in 1943, Majestatea…

- Fostul sef de stat Ion Iliescu a precizat, marti, ca prin disparitia Regelui Mihai se incheie cel mai zbuciumat capitol al istoriei Romaniei moderne, el apreciind ca fostul suveran si-a facut datoria cu onoare si a luat decizii determinante...

- Dupa moartea Regelui Mihai, Principesa Margareta a transmis un mesaj video emoționant, dupa moartea tatalui sau. Fiica Majestații Sale a spus, in discursul sau, ca a pierdut un parinte, asemeni tuturor romanilor, și ca Romania a pierdut un rege.

- Iata ce am scris atunci, la ultima aparție publica a Regelui Mihai: ”Regele Mihai iese la balcon. Se sprijina intr-o mana de balustrada, face cu mana și parca n-ar mai pleca. 'Nu mai poate Majestatea Sa', spune o batrana, printre lacrimi in timp ce-i canta 'La mulți ani, cu sanatate'. De bucurie,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- Conflictul dintre fostul Principe Nicolae și rudele sale nu s-a stins nici dupa moartea Regelui Mihai, dovada ca acestea au luat o decizie radicala, ar putea considera unii, in privința nepotului renegat al ultimului monarh al Romaniei. Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, nu a fost anunțat…

- "A murit un fost șef de stat. Din patru am ramas trei. A fost un șef de stat de vremuri grele. Dumnezeu sa-l ierte. Nu aș comenta și altceva, nu sunt pregatit”, a spus Traian Basescu, intrebat ce sentimente il incearca la decesul fostului suveran roman pentru ziarul Libertatea.Regele Mihai…

- Sicanele autoritatilor romane la adresa Regelui Mihai au continuat si dupa Revolutia din 1989. Privit ca o amenintare de catre noua putere de la Bucuresti, in frunte cu Ion Iliescu, Suvernului i-a fost interzis in mod repetat sa calce pe pamant romanesc. A primit acceptul autoritatilor de a vizita Romania…

- Sicanele autoritatilor romane la adresa Regelui Mihai au continuat si dupa Revolutia din 1989. Privit ca o amenintare de catre noua putere de la Bucuresti, in frunte cu Ion Iliescu, Suvernului i-a fost interzis in mod repetat sa calce pe pamant romanesc.

- Dupa doua saptamani de emotii, starea Majestatii Sale continua sa fie ingrijoratoare, dar constanta, ceea ce ii permite fiicei sale celei mari sa se reintoarca la activitatile sale publice. De doua saptamani incoace, de cand Casa Regala a anuntat agravarea starii de sanatate a Regelui, o echipa de medici…

- Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei. „In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a sustinut, intr-un comunicat de presa, ca in august 2015 a fost obligat sa accepte indepartarea sa din Casa Regala, dar ca a refuzat sa semneze declaratia prin care accepta sa i se retraga titlul. Nicolae o acuza pe Principesa Margareta ca i-a interzis,…

- Regele Mihai a fost stabilizat în urma cu patru zile, este conștient, liniștit, reunoaște persoane și pune întrebari, transmite TVR, citând informații furnizate la reședința de la Aubonne, de catre Principesa Margareta. Regele Mihai se afla înca sub supravegherea medicilor…

- "Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate", adauga reprezentantii Conventiei Nationale pentru Monarhie Constitutionala.…

- Radu Enache, avocatul lui Nicolae Medforth-Mills, susține ca personalul aflat la casa Majestații Sale din Elveția atunci când fostul principe a încercat sa își vada bunicul nu a depus plângere, singura sesizare facuta la poliție fiind pentru violare de domiciliu. „Nu…

- Fostul principe Nicolae a scapat de acuzatiile de lovire in cazul incidentului de la resedinta Regelui Mihai din Elvetia, a anuntat sambata avocatul sau, Radu Enache."A ramas numai plangerea depusa de Casa Regala pentru violare de domiciliu. Celelalte persoane aparent implicate n-au depus…

- Politia elvetiana va audia mai multe persoane, potrivit avocatului fostului Principe Nicolae. In primul rand, va fi audiata Principesa Margareta, deoarece ea este cea care a semnat plangerea penala impotriva lui Nicolae. Audierile vor continua si cu martori si putine persoane vatamate care…

- Fostul principe Nicolae a vorbit din nou despre conflictul cu Casa Regala a Romaniei, dupa incercarea de a-l vizita pe Regele Mihai, aflat in stare foarte grava. Nepotul monarhului a spus ca a fost pentru a șaptea oara cand a incercat sa iși vada bunicul și nu a fost lasat. „A fost a șaptea oara cand…

- Totul a inceput dupa ce Nicolae Medforth-Mills, fost principe, a fost acuzat de Familia Regala de tentativa de violare a domiciliului Regelui Mihai din Elveția și ca a agresat fizic și verbal mai multe persoane, in incercarea sa de a ajunge la bunicul sau. Astazi, Principesa Elena, mama lui…

- Regelui Mihai I a implinit 96 de ani. Si-a aniversat insa ziua de nastere departe de Romania, in Elvetia, alaturi de Principesa Maria si de medicii care-l supravegheaza atent. Cu aceasta ocazie, pe internet a devenit virala o compunere a Principesei Margareta pentru tatal ei, redactata in 2001. Randurile…

- Astazi este ziua Regelui Mihai I, care implinește 96 de ani. Isi aniverseaza insa ziua de nastere departe de Romania, in Elvetia, alaturi de Principesa Maria si de medicii care-l supravegheaza atent. Alteța Sa Regala Principesa Moștenitoare Margareta va decora, in Sala Tronului a Palatului Regal din…