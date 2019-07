Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cere 'o ancheta independenta cu privire la circumstantele' raidului aerian de marti seara din Libia soldat cu moartea a 44 de migranti, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, transmite AFP. Acesta a subliniat ca autorii…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste miercuri de urgenta cu privire la Libia, dupa ce 44 de migranti au fost ucisi si 130 raniti in urma unui atac aerian cu o zi in urma asupra centrului de adapostire a migrantilor de langa Tripoli, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Reuniunea…

- Seful Guvernului de uniune nationale (GNA), singura autoritate legitima recunoscuta de Natiunile Unite in Libia, a anuntat duminica o initiativa politica ce prevede in special alegeri pana la sfarsitul anului, pentru a scoate tara dintr-o criza profunda prelungita, informeaza AFP potrivit Agerpres…

- Seful Guvernului de uniune nationale (GNA), singura autoritate legitima recunoscuta de Natiunile Unite in Libia, a anuntat duminica o initiativa politica ce prevede in special alegeri pana la sfarsitul anului, pentru a scoate tara dintr-o criza profunda prelungita, informeaza AFP. Fayez al-Sarraj, care…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame a incercat marti, la Tripoli, in cadrul convorbirilor cu oficiali ai Guvernului de Uniune Nationala (GNA) sa relanseze procesul politic aflat in impas de la inceputul ofensivei asupra capitalei libiene, initiate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, transmite…

- Vicepremierul guvernului libian recunoscut de comunitatea internationala Ahmed Meitig a dat asigurari, vineri, la Washington, ca a primit garantii in privinta sprijinului acordat de Statele Unite si a cerut diplomatiei americane sa-si sporeasca eforturile pentru izolarea maresalului Khalifa Haftar,…

- Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, și s-ar îndrepta spre centrul orașului, în ciuda eforturilor Națiunilor Unite de a ajunge la un armistițiu, informeaza Reuters citat de Mediafax.Armata Naționala Libiana, condusa de…

- Situatia din Libia devine tot mai tensionata. Pe langa confruntarile militare au loc si dispute mediatice.Astfel, seful Guvernului de uniune nationala al Libiei, Fayez al-Sarraj, a tinut un discurs televizat, in care l-a acuzat de "tradare" pe maresalul Khalifa Haftar,