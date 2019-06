Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National Anticoruptie a emis un comunicat de presa joi, 13 iunie, prin care sustine ca institutiile publice din Republica Moldova se afla intr-o situatie fara precedent, cand sunt somate de anumite forte politice sa nu respecte deciziile instantei supreme – Curtea Constitutionala.

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc incearca sa cumpere bunavoința SUA prin anunțul de marți seara privind mutarea ambasadei molodevenești din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Totul, in contextul in care SUA a transmis ca voința poporului moldovenesc,…

- Partidul Popular European considera ca Guvernul in frunte cu Maia Sandu, condus de blocul ACUM, este un punct de cotitura istoric pentru recuperarea democrației moldovenești. Intr-un comunicat de presa, formațiunea politica la care sunt afiliate PAS și PPDA a salutat acțiunile deputaților moldoveni…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a președintelui Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. "In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii fractiunilor…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a depus, joi, in Parlament, un proiect de lege pe care l-a intitulat generic „Cartea Verde a romanilor de pretutindeni”. VEZI AICI LEGEA. „Peste tot pe unde am fost in țara in ultimele saptamani, mi s-au plans angajatorii ca nu mai gasesc forța de munca. Este o problema reala…