- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a impus sambata in finala de la Dubai (ATP), impotriva grecului Stefanos Tsitsipas, dupa doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, si a ajuns la 100 de turnee castigate in cariera...

- Roger Federer a avut un meci dificil in fața lui Marton Fucsovics, in sferturile competiției de la Dubai, insa s-a impus cu 7-6(6), 6-4 și mai are nevoie de doua victorii (in penultimul act il va intalni pe Borna Coric) pentru a caștiga al 100-lea titlu din cariera. In semifinale s-au calificat și Stefanos…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a mai facut un pas catre cel de-al 100-lea titlu din cariera sa, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului ATP de la Dubai, dotat cu premii totale in valoare de 2.736.845 dolari, dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-3, pe spaniolul Fernando Verdasco,…

- Tenismanul sarb Laslo Djere a castigat, duminica, turneul de la Rio de Janeiro, reusind sa obtina primul titlu ATP din cariera, relateaza News.ro.Citește și: WTA a anunțat clasamentul. Marea surpriza este poziția Soranei Cirstea; Simona Halep iși menține poziția Djere a trecut in finala…

- Sofia Kenin (SUA, locul 56 WTA) a castigat primul titlu WTA din cariera, dupa ce s-a impus, sambata, la Hobart International, in fata sportivei Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 77 WTA), scrie news.ro.Kenin a castigat cu scorul de 6-3, 6-0, dupa o ora si 11 minute si a devenit prima sportiva…