Razboiul dintre doi frati a nascut doua dintre cele mai mari branduri din lume: Adidas vs Puma

Atunci cand vine vorba despre echipamente sportive, exista trei mari nume care controleaza intreaga piata si se lupta pentru suprematie: Nike, Adidas si Puma. Doua dintre acestea au in spate o poveste comuna ce a devenit subiect de film, a aprins imaginatia unui numar mare de scriitori si cel mai important, a demonstrat ca succesul apare din cele mai inedite scenarii.



Adidas vs Puma, doua firme care au inceput intr-o familie



Putini sunt cei care stiu ca initial, creatorii celor doi giganti din lumea sportului au fost frati si parteneri de afaceri.



In anul 1920, intr-un…