Adidas retrage de la vânzare tricourile cu numărul 44 ale naționalei Germaniei Producatorul de imbracaminte sportiva Adidas și Federația Germana de Fotbal (DFB) au blocat vanzarea tricourilor naționalei Germaniei cu numarul 44, ca raspuns la criticile aduse designului, care amintește de un simbol nazist. „Vom bloca personalizarea tricourilor in magazinul nostru online”, a declarat purtatorul de cuvant al Adidas, Oliver Bruggen, luni dimineața. De luni dupa-amiaza, in magazinul online Adidas nu a mai fost posibila personalizarea tricourilor cu nume și numar propriu. DFB, intre timp, a oprit livrarea tricourilor cu numarul 44 deja comandate in propriul magazin online. „Anumite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Producatorul de imbracaminte sportiva Adidas vrea sa retraga de la vanzare din magazinele sale tricoul cu numarul 44 al nationalei de fotbal a Germaniei din cauza faptului ca cifra a fost stilizata in asa fel incat seamnana destul de mult cu un simbol nazist, informeaza agenția germana de presa DPA,…

- "Sigur vom bloca personalizarea tricourilor in online", a spus purtatorul de cuvant al Adidas, Oliver Bruggen.Utilizatorii retelelor de socializare au observat si au criticat faptul ca numarul 44 este mult prea asemanatoare cu simbolul a ceea ce a fost Schutzstaffel (SS), o organizatie paramilitara…

