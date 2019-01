Raport: Democraţia în Europa s-a deteriorat: Ce loc ocupă România EIU, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, scrie in raportul sau ca 'indispozitia democratica' s-a resimtit in special in vestul Europei, unde starea democratiei s-a deteriorat pentru al treilea an consecutiv. Totusi, chiar si cu o usoara imbunatatire raportata in 2018, estul Europei s-a deteriorat cel mai mult de cand EIU si-a inceput 'Indexul democratiei' in 2006. In ciuda 'indispozitiei democratice', tarile din Europa domina in continuare primele locuri din Index la nivel global - Norvegia este pe pozitia intai, fiind urmata de Islanda si Suedia. Rusia a fost declarata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

