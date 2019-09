Stiri pe aceeasi tema

- A fost omul de incredere al lui Traian Basescu și al Elenei Udrea, iar acum a ajuns om de baza in echipa Vioricai Dancila! Radu Cristescu, fost vicepreședinte al PMP, dat afara din partid de Basescu, a fost numit de premier secretar de stat in Ministerul Energiei, acolo unde nu mai exista ministru,…

- ”Aseara, cu ocazia anunțului demisiei din funcția de consilier onorific al prim-ministrului, au venit in vizita la mine pe pagina oficiala elitele, exponenții omului nou, cel degraba denunțator de coprofagi. Marturisesc ca mi-a venit greu sa țin pasul cu nivelul intelectual ridicat al discuțiilor,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Dancila i-ar fi promis ca ii coopteaza partidul la guvernare și ca rupe coaliția cu ALDE, cu condiția ca Ponta sa-i susțina candidatura la alegerile prezidențiale. ”Ca si in cazul UDMR doamna Dancila mi-a cerut…

- Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat, duminica, pe Facebook, ca a acceptat invitația Vioricai Dancila de a se alatura Partidului Social Democrat, un partid care se schimba și în a carei schimbare crede. El a fost exclus din PMP în luna mai, dupa ce l-a atacat pe Eugen Tomac,…

- Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei, dupa ce aceasta a afirmat ca ea a invatat de acasa sa nu se urce intr-o masina cu un strain. „Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei…

- Mihnea-Daniel Nastase, fiul lui Adrian Nastase, a fost numit in functia de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, conform unei decizii a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. „Avand in vedere propunerea viceprim-ministrului…

- 'Nu am apucat sa il citesc. Dupa parerea mea, un cod administrativ trebuia sa fie promovat prin Parlament, nu prin ordonanta de urgenta. Potrivit deciziilor Curtii Constitutionale, nu este voie sa se reglementeze prin OUG regimul institutiilor fundamentale ale statului. Care sunt aceste institutii…

- Plenul Senatului a luat act, miercuri, de incetarea mandatului lui Traian Basescu, dupa ce fostul președinte și-a dat demisia ca sa preia funcția de europarlamentar.Traian Basescu a fost ales in 2016 senator PMP de București și in mod normal ar trebui sa preia funcția vacanta din Senat urmatorul…