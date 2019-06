Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului de uniune nationale (GNA), singura autoritate legitima recunoscuta de Natiunile Unite in Libia, a anuntat duminica o initiativa politica ce prevede in special alegeri pana la sfarsitul anului, pentru a scoate tara dintr-o criza profunda prelungita, informeaza AFP potrivit Agerpres…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame a incercat marti, la Tripoli, in cadrul convorbirilor cu oficiali ai Guvernului de Uniune Nationala (GNA) sa relanseze procesul politic aflat in impas de la inceputul ofensivei asupra capitalei libiene, initiate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, transmite…

- Rezolutia a fost adoptata in unanimitate de cei 15 membri ai Consiliului. In interventiile lor, Africa de Sud, membru nepermanent, a deplans faptul ca in Libia continua sa soseasca arme 'pe cale maritima si terestra', iar mai multe state au salutat operatiunea militara europeana Sophia de lupta impotriva…

- Prim-ministrul Libiei, Fayez al-Sarraj, a criticat dur "tacerea" aliaților sai internaționali, acum, când forțele inamice înainteaza spre capitala Tripoli, potrivit BBC News. Fayez al-Sarraj trebuie sa faca fața unei revolte conduse de comandantul Khalifa Haftar. Peste…

- Situatia din Libia devine tot mai tensionata. Pe langa confruntarile militare au loc si dispute mediatice.Astfel, seful Guvernului de uniune nationala al Libiei, Fayez al-Sarraj, a tinut un discurs televizat, in care l-a acuzat de "tradare" pe maresalul Khalifa Haftar,

- Seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) din Libia, Fayez al-Sarraj, a promis sa raspunda cu „forta si fermitate” rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, pe care îl acuza ca l-a „tradat” lansând o ofensiva în directia capitalei Tripoli, ceea ce va duce…

- In Libia au loc confruntari militare de amploare. Armata Nationala Libiana, condusa de maresalul Khalifa Haftar, se indreapta spre orasul Tripoli, cu scopul de a cuceri capitala controlata de Guvernul Uniunii Nationale al premierului Fayez al-Sarraj.