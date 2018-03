Prototipul primului SUV Audi 100% electric vine la SIAB. Condica cu rezervari se deschide si pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- KIA a prezentat acasa noua generatie a sedanului sau varf de gama numit K9, cunoscut pe alte piete ca si Quoris sau K900. Masina urmeaza sa-si faca debutul la nivel international peste cateva zile la Salonul Auto de la New York. Prezentarea locala in graba ar fi motivata de faptul ca modelul de top…

- Filmul "Licu, o poveste romaneasca" va fi prezentat, in premiera nationala, pe 23 si 25 martie, la Cinemateca Eforie, in cadrul Festivalului International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania, in sectiunea "Trecutul prezent". Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, documentarul,…

- Andrei Goaga la Salonul Auto de la Geneva (foto: blog.audi.de) Regizorul roman Andrei Goaga este caștigatorul concursului de film #RevealTheA6. Echipa din Romania coordonata de acesta a reușit sa caștige, pe 9 martie a.c., competiția care a desemnat clipul de prezentare a noului model Audi A6 sedan,…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Imagini surprinzatoare cu baschetbalistul roman Robert Bobroczkyi. Fanii s-au amuzat copios cand l-au vazut pe sportivul de 2.31 metri ca a reușit sa intre intr-o mașina pentru oamenii cu o inalțime medie. Robert, stabilit in Statele Unite inca din 2016, nu joaca in NBA, dar este pe drumul cel bun.…

- Afacerea cu piese din dezmembrari este o afacere profitabila si s-a extins in toate judetele din Romania. Piesele din dezmembrari sunt piese care provin din dezmembrarea masinilor aduse de catre parcurile de dezmembrari autorizate RAR si care functioneaza legal in Romania cu scopul de a dezmembra masini…

- Ferrari a prezentat la Salonul Auto de la Geneva noul 488 Pista, in cadrul unui amplu eveniment. Supercarul este automobilul ce se mandreste cu titulatura de a fi "modelul cu cel mai puternic motor V8 din istoria Ferrari". Modelul Ferrari Pista este succesorul modelelor 360 Challenge Stradale,…

- Noua si prima berlina in stil coupe a constructorului german, prezentata la salonul auto elvetian, are ca obiectiv contracararea rivalilor din acest segment de nisa, cum ar fi Porsche Panamera si Audi RS7 Sportback. Trei versiuni sunt propuse clientilor. Prima, AMG GT 53 Coupe, are un motor turbo de…

- De la debutul conceptului VIZIV in 2013, Subaru a produs o serie de modele tematice care incorporeaza viziunea brandului pentru viitorul producției de autoturisme. Salonul Auto de la Geneva a fost folosit drept o platforma de lansare a unui nou prototip numit VIZIV Tourer.

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- Compania daneza Zenvo Automotive A/S a prezentat la Salonul Auto de la Geneva un nou supercar numit TSR-S. Automobilul este mai degraba o versiune omologata pentru circulatia pe drumurile publice si imbunatatita a modelului TSR, un prototip facut doar pentru circuite.

- Printre toate noutatile de serie, prezentate de Hyundai la Salonul Auto de la Geneva, compania sud-coreeana a dezvaluit pe neasteptate un concept spectaculos numit Le Fil Rouge (din franceza „Firul Rosu").

- Britanicii de la Aston Martin, mai exact sub brandul sau care se ocupa de productia masinilor ultra exclusive si de lux, a adus la Salonul Auto de la Geneva conceptul unui potential model de serie.

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- Emil Boc susține ca Primaria Cluj-Napoca va avea ca ”angajat” un robot- funcționar public virtual. “Funcționarul virtual se numește Antonia si din 15 aprilie va lucra pentru a directiona cererile online depuse de cetateni”, a spus Emil Boc,…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- La standul KIA de la Salonul Auto de la Geneva a avut loc premiera noii generații KIA Ceed si impreuna cu aceasta a debutat varianta Sportswagon care a fost tinuta in secret pana in ultimul moment.

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- Calatoria Road to World Car continua cu anunțul celor mai bune trei modele de masini, finaliste in șase categorii de premiere a concursului „Masina anului 2018 in lume" (World Car of the Year). Evenimentul a avut loc la Salonul Auto de la Geneva.

- ​Rimac, companie croata cunoscuta pentru conceptele sale super-rapide, a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina 100% electrica ce ajunge in 1,85 secunde de la 0, la 100 km/h si poate atinge 412 km/h. Compania vrea sa construiasca 150 de exemplare din masina care va costa cel putin 1,5 milioane…

- Compania olandeza PAL-V prezinta, la Salonul Auto de a Geneva, prima mașina zburatoare din lume. Liberty, un hibrid între mașină și elicopter, are două locuri, iar pentru conducerea ei este nevoie de permis de pilot, pe lângă cel de conducere pe șosele. …

- Lamborghini a ținut secretul noului model pana in ultima clipa, iar așteptarea a meritat. Lamborghini a luat fața concurenței la Salonul Auto de la Geneva. Noul Huracan Performante Spyder este varianta imbunatațita, decapotabila, a bolidului prezentat anul trecut in cadrul aceluiași showroom. ...

- GR Supra Racing Concept iși face debutul mondial la Salonul Auto de la Geneva, revigorand numele și spiritul celui mai celebru model al Toyota și demonstrand angajamentul acestora de a readuce modelul Supra inapoi pe piața.

- Premiera mondiala la standul companiei BMW de la Salonul Auto de la Geneva. Noul BMW Concept M8 Gran Coupe este un studiu care ofera o perspectiva de viitor asupra variantei celei mai atragatoare și exotice a noului BMW Seria 8.

- ・ Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. ・ Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 Energy TCe pentru Renault Captur, și un nou motor R110 pentru ZOE 2018, cel mai…

- In 2017, firma UMB Spedition a terminat o portiune din Autostrada Transilvania, respectiv lotul de autostrada Gilau-Nadaselu, de 8,7 kilometri. Setiunea de autostrada nu a fost inaugurata pentru ca in proiect nu a fost prins si podul peste Somes. In 2017, mai multe firme si asocieri au depus oferte…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Honda va dezvalui versiunea europeana a noului CR-V la Salonul Auto de la Geneva din 2018 si se intampla acest lucru la peste 15 luni de zile distanta de cand modelul a debutat in premiera in SUA.

- Brandul Alpine aduce la Salonul Auto de la Geneva doua versiuni ale coupe-ului A110. Acestea reprezinta doua personalitați distincte ale mașinii, dar nu vor putea fi comandate in Romania, acolo unde marca Alpine nu e inca prezenta pe piața.

- Deja se inmulțesc cazurile in care familii de romani care tranziteaza Ungaria iși uita fie copii, fie soțiile, in parcarile de pe autostrazile din țara vecina. Intr-un caz de acum doi ani CITESTE AICI , o fetita de 8 ani din Romania a fost „uitata” de parintii ei cand au oprit masina intr-un loc de…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Fotocredit: Citroen Citroen a dezvaluit in aceasta dimineața cea de-a treia generație Berlingo, in versiunea dedicata pasagerilor. Noul model se dorește a fi "vehiculul recreațional absolut" - o mașina ce va putea acoperi pe deplin nevoile de calatorie ale tinerilor sau ale familiilor dinamice. Premiera…

- Gama Duster se diverisifica și, in curand, in Romania și nu numai, ar putea aparea Dacia Duster Oroch, dupa cum scrie playtech.ro. La cum arata primele detalii, e un pick-up dezvoltat pentru piata sud-americana si construit in Brazilia care se vinde sub denumirea de Renault Duster Oroch. Renault…

- Mai multi moldoveni, pasagerii unui microbuz care se intorcea din Romania, au sarit in ajutorul victimelor unui accident produs pe sosea. Potrivit unui martor ocular, o masina a derapat pe sosea din cauza conditiilor meteo nefavorabile si a ajuns intr-un sant.

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Pregatirile pentru Salonul Auto de la Geneva sunt in toi si de acest lucru se ocupa si britanicii de la McLaren. Pentru ca ultimul model al marcii, noul Senna, urmeaza sa debuteze in fata publicului larg acolo, reprezentantii companiei au decis sa-i dezvaluie caracteristicile dinamice.

- Standul Mazda va fi unul dintre cele mai aglomerate la cea de-a 88-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Geneva. Acesta va include debutul mondial al modelului actualizat Mazda6 Tourer, debutul european al modelului Mazda6 Saloon facelift și doua vehicule conceptuale uimitoare – Mazda VISION…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- roiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania figureaza marți pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut…

- Producatorul auto ceh va prezenta viitorul dezvoltarii gamei sale de model, aratand in premiera studiul Skoda Vision X. Conceptul crossover-ului urban transfera intr-un nou segment caracteristicile modelor SUV Skoda de succes.

- NEWS ALERT Accident pe centura Clujului. A scapat cu viata dupa ce parapetul metalic a intrat prin parbriz FOTO Accident grav petrecut miercuri seara pe Centura Valcele-Apahida. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, dupa ce o mașina a rupt parapeții de beton de pe marginea drumului și s-a rasturnat…

- KIA Motors Europe a anuntat premiera unei versiuni cu aspiratii sportive pentru modelul Rio – GT-Line. Hatchback-ul compact va fi disponibil la comanda pe piata europeana, insa dupa ce va fi prezentat public la Salonul Auto de la Geneva.

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS, in anul 2020 Romanian Military Vehicle Systems va finaliza în anul 2020 productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata româna, se arata într-un comunicat al…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Edificiul regal al culturii calarasene prin care au trecut trei regi isi deschide portile pentru vizitatori. De Ziua Culturii Nationale, grandioasa cladire de patrimoniu poate fi admirata in toata splendoarea.

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Apropiații companiei Toyota spun ca noul Supra va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Aceleași surse afirma ca sportiva nipona o sa poate semnatura Gazoo Racing și o sa fie oferita in mai multe versiuni de putere, scrie automarket.ro.

- Printre noile reguli, se numara introducerea decontarii directe, serviciu care permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului vinovat. Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai…