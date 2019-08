Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Rusia a decis luni sa emita un ordin de arestare preventiva in lipsa pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, potrivit agenției TASS, potrivit Mediafax.Judecatorul Anatoli…

- O instanța din Rusia a decis luni sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, scrie Mediafax, citând agenția TASS.Judecatorul Anatoli…

- SUA si Rusia se retrag oficial din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), au confirmat vineri seara SUA, dupa ce au acuzat din nou Rusia de incalcarea acestui pact bilateral incheiata la sfarsitul Razboiului Rece, insistand ca Moscova...

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat in trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, in opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza Reuters.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat in noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei in aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala in relatia cu Moscova, informeaza AFP, citata de Agerpres. Dreptul de vot al Moscovei a fost suspendat dupa anexarea…

- Moscova a respins luni competenta Curtii Permanente de Arbitraj (APC) in cadrul unei dispute cu Kievul asupra apelor din jurul coastelor Crimeii, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Statele occidentale, care nu au recunoscut niciodata anexarea Crimeii de catre Moscova, acuza Rusia ca…

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat marti pe ambasadorul Spaniei la Moscova, Fernando Valderrama, pentru a-si exprima surprinderea si dezamagirea in legatura cu anumite declaratii facute de ministrul spaniol de externe Josep Borrell intr-un interviu acordat la 23 mai ziarului spaniol "El…