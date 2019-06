Stiri pe aceeasi tema

- Scarile Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au fost acoperite cu vopsea rosie, vineri, de sase persoane, care au protestat, astfel, fata de rectorul Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei, transmite Mediafax. „Sangele victimelor recursului compensatoriu e in mainile lui”, a spus unul dintre…

- ”Sangele victimelor recursului compensatoriu e in mainile lui”, a spus unul dintre protestatari. Cele șase persoane care au aruncat cu vopsea roșie pe scariele Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași au fost legitimate de polițiștii Secției 2 din Iași. Aceștia și-au explicat gestul…

- Ford Driving Skills for Life este un program gratuit de conducere preventiva, lansat de Ford in urma cu 16 ani in SUA și in Romania in 2014. Programul s-a bucurat de real succes, astfel ca aproximativ 8000 de tineri șoferi din București, Craiova, Constanta, Cluj, Iasi, Brasov, Oradea și Timisoara…

- Pare ciudat, nu-i așa (?), in contextul in care Parlamentul și Guvernul declarasera incheiata Marea Sarbatoare Naționala in ultimul minut al anului trecut, bucurandu-se de un revelion cu bifare majora in calendarul de fațada, imediat intonand vechiul refren de manea politica: „Foaie verde…

- Specialiștii, coordonați de șef lucrari dr. Ruxandra Sava-Roșianu, vor evalua starea de sanatate orala a copiilor din toata Romania. Peste 2.000 de copii din toate regiunile Romaniei vor fi evaluați de specialiști pentru a stabili exact care sunt masurile de tratament și prevenție care trebuie aplicate…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Tornadele nu mai sunt de mult o surpriza în regiunea noastra. Trebuie sa ne obișnuim cu ideea ca tornadele reprezinta un fenomen meteorologic ce se poate produce în România, spune Conf. dr. Lucian Sfîca, specialist în climatologie la…

- Papa i-a invitat pe angajatii din acest sector de activitate 'sa isi exercite profesia intr-un stil crestin, tratandu-i pe clienti cu bunatate, oferindu-le mereu cuvinte amabile si de incurajare, evitand sa cedeze in fata tentatiei barfelor care apare cu usurinta in acest mediu profesional'.…

- Peste 200 de studenți și profesori de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova, prezenți la UniBuc Peste 200 de studenți și cadre didactice de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova vor participa, in perioada 17-20 aprilie 2019, la…