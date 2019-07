Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului 2017, Casa Steiner din Piața Unirii, palatul cu trei etaje ridicat intre 1906 și 1908 in care iși are sediul și PNL Timiș, a fost acoperita cu plasa de protecție. Primarul Timișoarei tot spune de atunci ca in curand incep lucrarile de reabilitare a fațadei, dar șantierul va incepe…

- Un proiect de hotarare elaborat de executivul Primariei Timișoara le propune consilierilor locali completarea prevederilor Anexei la HCL nr. 371 din 2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor... The post Plasa, obligatorie pentru cladirile degradate appeared first on Renasterea banateana…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pentru a doua oara in ultimele luni, ca va veni cu un proiect de hotarare prin care proprietarii cladirilor din zona centrala care le lasa in paragina sa fie obligați sa puna plasa de protecție. Același lucru l-a susținut și in septembrie anul trecut, insa nimic concret…

- Fundația „Timișoara ’89”, prima organizație umanitara constituita in Romania dupa Revoluție, trage un semnal de alarma dupa ce primaria ofera fonduri rar și puține. Petru Ilieșu, fondatorul ONG-ului, arata prin intermediul unui comunicat de presa, ca au crescut, in ultima perioada, costurile de funcționare…

- Lucrarile la noul corp de cladire au inceput in urma cu aproximativ o luna. Construcția se ridica pe locul unei vechi cladiri, amplasament pus la dispoziție de Primaria Timișoara. Dupa finalizarea lucrarilor, noua construcție va fi in proprietatea Consiliului Local Timișoara, reprezentanții acestuia…

- Mai multe autoritati locale au initiat, de-a lungul timpului, diferite proiecte prin care au incercat sa-i determine pe proprietari sa-si renoveze cladirile, fie amenintandu-i ca vor fi amendati cu sume uriase, fie prin impunerea unor impozite mai mari.

- „In calitate de elevi, parinți ai elevilor și profesori ai Liceului Teologic Baptist din Timișoara, situat pe strada Ady Endre nr.20 (…) dorim sa va aducem in atenție starea deteriorata a bazei sportive situata pe malul Begai, langa podul de fier, la adresa Splaiul Tudor Vladimirescu…

- Primaria Timișoara a inceput demersurile pentru a transforma inca un fost cinematograf de stat din oraș in spațiu cultural. Viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu, a anunțat ca peste aproximativ o luna va putea fi lansata licitația de construcție cu scopul modernizarii cladirii Cinematografului Victoria,…