Franta, Marea Britanie si Germania, cele trei semnatare europene ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, au indemnat duminica la "oprirea escaladarii tensiunilor si la reluarea dialogului", potrivit unui comunicat comun, citat de AFP si Reuters. "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul din 2015 sa fie reziliat, sub presiunile sanctiunilor impuse de SUA si in urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispozitiile centrale ale acordului", noteaza Parisul, Londra si Berlinul. "Tarile noastre sunt profund ingrijorate de atacurile la care am asistat in Golful Persic…