Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni.



"Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia investitorilor asupra modificarilor cadrului legislativ din Romania, cu impact direct in piata de capital", se mentioneaza in raport.



Veniturile operationale ale Grupului BVB au inregistrat o scadere cu 17% in primele sase luni ale anului fata de perioada similara a anului 2018, pana…