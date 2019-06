Stiri pe aceeasi tema

- În declarațiile facute pentru presa, ministrul de Interne, Andrei Nastase, a numit câteva considerente din care "marșul poporului" anunțat pentru duminica a fost amânat. Unul dintre aceste considerente este faptul ca mâine este o mare sarbatoare creștin-ortodoxa:…

- Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova a fost convocat în ședința marți de catre președintele Igor Dodon, care în urma cu o zi a schimbat componența acestuia, dupa învestirea noului Guvern condus de Maia Sandu. În componența Consiliului au intrat câțiva…

- Uniunea Europeana a luat act de deciziile luate sambata de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea coaliției guvernamentale, se arata intr-o nota emisa de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, și de Comisarul european pentru Politica…

- Imagini revoltatoare cu un paramedic care lovește in cap un pacient inconștient cu un parizer au fost postate pe rețelele de socializare. Internauții au fost revoltați, iar ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut ca IGSU si DSU sa ia masuri urgente in acest caz. In imaginile postate sambata, pe Facebook,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va susține o declarație de presa, miercuri, la ora 21:00, la sediul Ministerului, anunța reprezentanții instituției.Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos…

- Așa-zisa ședința speciala a Parlamentului, convocata astazi de deputații blocului politic ACUM este un spectacol de prost gust, montat de Andrei Nastase și Maia Sandu. Este reacția deputatului PSRM Grigore Novac, publicata pe Facebook. «Ceea ce au regizat cei de la Blocul ACUM…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Interimatul funcției de procuror șef al Procuraturii Anticorupție va fi deținut de procurorul șef adjunct în aceasta structura, Adriana Bețișor. Un ordin în acest sens a fost semnat de Procurorul General, Eduard Harunjen. ”Prin ordinul Procurorului…

- Seara, Procurorul General al Romaniei a depus la Consiliul Superior al Magistraturii cererea de pensionare. Dimineata, cu o graba ce n-a mai trezit nimanui suspiciuni ca in cazul altora care, cu o revendicare in mana, asteptau ca superiorii magistraturii sa dea cu zarul sau sa sune pe cine trebuie,…