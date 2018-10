Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu pot incheia rapid o licitatie nici cand nu apar complicatii deosebite. Potrivit acestora, contractul pentru Pasajul Mogosoaia de pe Centura Bucuresti nu este semnat, desi castigatorul…

- Vineri, reprezentanții CNAIR au recepționat lucrarile de la Podul Gilau peste Someșul Mic și au deschis traficul pe inca 9,6 km de autostrada. Podul de la Gulau, de 320 metri lungime, este o ramașița neterminata inca de pe vremea Bechtel care se continua din tronsonul A3 dinspre Campia Turzii și este…

- La prereceptia Nodului Gilau, constructorul italian Tirrena Scavi mai avea de completat niste marcaje, parapete si alte chestiuni minore, au adaugat sursele noastre. Anterior, oficialii de la Drumuri au spus pentru Economica.net ca receptia urma sa fie programata cel tarziu in octombrie. Odata cu…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a prezentat, miercuri, stadiul principalelor proiecte de infrastructura din Capitala. Unul dintre cele mai controversate proiecte, respectiv cel din Prelungirea Ghencea, are un studiu de fezabilitate si de proiectare in valoare de 320.000 de euro. In ceea ce priveste…

- Singurul lot din A1 construit de un antreprenor roman a avut o evoluție extrem de buna in primele opt luni ale acestui an. Proiectul lotului 4 a evoluat cu 28,10 la suta in perioada amintita. Datele celor de la Compania de Drumuri arata ca numai in august acest segment a inregistrat un progres…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat sambata ca firma Strabag a fost desemnata castigatoarea pentru proiectarea si constructia Pasajului Mogosoaia, de pe centura Capitalei, un contract evaluat la 32,26 milioane lei (6,92 milioane euro), fara TVA. CNAIR a anuntat…

- Ofertantul desemnat caștigator pentru proiectarea și construcția pasajului de la Mogoșoaia, Centura București, peste DN1A, este SC Strabag SRL, cu pretul de 32,25 milioane de lei fara TVA, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, scrie Mediafax.„A fost finalizat…

- CNAIR a anuntat ca semnarea contractului de achizitie public va fi posibilia dupa solutionarea eventualelor contestatii/plangeri formulate in cadrul procedurii de atribuire. Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si o perioada…