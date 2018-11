Printul Charles, primul in linia la succesiunea tronului britanic din 1952, serbeaza miercuri implinirea a 70 de ani in cadrul unui banchet organizat la Palatul Buckingham, relateaza AFP.



Doua fotografii oficiale au fost publicate cu aceasta ocazie. Printul apare alaturi de sotia sa, Camilla, ducesa de Cornwall, si inconjurat de fiii sai, William si Harry, sotiile acestora, Kate si Meghan, precum si de cei trei nepoti, George, Charlotte si Louis, in gradina Casei Clarence, resedinta sa oficiala.



Fiul cel mare al Reginei Elisabeta a II-a va participa dupa-amiaza la o receptie…