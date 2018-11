Printre proxenetii retinuti ieri se numara si doi frati din Ploiesti

Noua dintre cele 28 de persoane audiate, joi, in urma perchezițiilor derulate in Prahova, București, Giurgiu și Brașov, la o grupare de proxeneți, au fost reținute, a anunțat IJP Prahova. Șapte barbați și doua femei, inclusiv doua persoane din Ploiești, frate și sora, au fost trimise dupa gratii și așteapta dispunerea masurilor preventive. Cei doi, de exemplu, ar fi inchiriat camere intr-un imobil din Ploiești, in scopul practicarii prostituției. Printre persoanele aduse la audieri in cursul zilei de ieri s-au numarat proxeneți, prostituate, doi administratori ai afaceri, dar și clienți ai rețelei.…