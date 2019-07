Principala problemă a fermierilor români: Nu găsim oameni care să muncească, indiferent de salariu şi de condiţii Lucian Dor cultiva tomate, rosii cherry si capsuni in comuna Luica din judetul Calarasi. 'Este greu sa fii fermier in ziua de azi daca nu te implici. Daca stai in spatele unui birou este foarte greu sa fii fermier. Este foarte greu sa lucrezi cu oamenii daca nu ii cunosti, daca nu ii cauti, daca nu le intelegi nevoile. Principala problema sunt oamenii si nu faptul ca nu ii gasesti, ci dezinteresul lor de a lucra. Cel putin la mine in zona sunt foarte multe persoane care prefera sa stea acasa si sa nu lucreze, indiferent de salariul pe care il oferi si de conditiile pe care le oferi. Prefera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va mai amintiti gustul rosiilor din gradina bunicilor? Tanjiti dupa rosiile acelea mari, carnoase pe care le savurai ca pe cele mai bune fructe, direct din camp? Un hunedorean se incapataneaza sa cultive vechile soiuri si sa isi creasca plantutele fara chimicale, cu respect pentru natura. De…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de averse torentiale si grindina pentru localitati din judetele Calarasi, Giurgiu si Ilfov, valabil luni pana la ora 20:00.Potrivit unei avertizari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, in judetul Calarasi (Chirnogi, Budesti, Radovanu,…

- Doua persoane acuzate ca s-au dat drept brokeri si au luat banii unor potentiali investitori au fost retinute si vor fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva, informeaza DGPMB intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. In acest dosar, politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului…

- Fluviul Dunarea "transporta" zilnic in Marea Neagra 4,2 tone de plastic, echivalentul a 1.533 tone pe an, arata Asociatia MaiMultVerde, care a lansat Programul 'Cu apele curate', un apel la implicare in combaterea si prevenirea poluarii cu plastic a apelor Dunarii, adresat membrilor comunitatilor si…

- ACUM! Percheziții de amploare in Argeș, București și in alte 12 județe! Sute de persoane implicate. 115 percheziții domiciliare in Romania La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea…

- In alte 5 județe exista doar cazuri la mistreți, cu 1,325 de cazuri de mistreti existente. Au fost eliminati in total 365.591 de porci afectați de boala. In total au fost stinse 752 de focare: 24 in județul Satu Mare; 2 in județul Dambovița (dintre care unul intr-o exploatație de tip A); 20…

- Suprafata contractata pentru irigatii depaseste la ora actuala 762.223 hectare, in 22 de judete, dar Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) este pregatita sa irige in acest an peste 1,4 milioane hectare, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al agentiei, Florin Barbu. …