- Firma Trading Channel a anuntat, joi, ca lanseaza masinipestoc.ro, o investitie initiala de 70.000 euro, aceasta fiind prima platforma online din Romania de unde clientii poti comanda, plati si primi masina dorita printr-un proces complet digitalizat, potrivit NEWS.ro.Masinile provin de pe…

- Detinatorii de carduri Visa din Romania vor fi primii din Europa care vor beneficia de noul serviciu Visa prin care pot achita cumparaturile in rate direct cu cardul de credit Visa atat in magazinele fizice, cat si online, informeaza compania. Potrivit sursei citate, serviciul Visa de plata in rate…

- Comertul online este in plina crestere in Romania, atat ca valoare, cat si ca numar de magazine, iar interesul de a intra in eCommerce este tot mai crescut in randul multor antreprenori care nu au mai avut o experienta anterioara in aceasta piata, asa ca primul gand se indreapta catre costuri.…

- Visa lanseaza, in premiera europeana, in Romania, serviciul de plați instant Visa Direct, prin care clienții iși pot primi banii inapoi in timp real atunci cand returneaza produse sau servicii achiziționate cu cardul online. Primul comerciant din Europa care a implementat serviciul Visa Direct este…

- Cel mai important festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA devine ambasador al campaniei ldquo;Culori pe cale de disparitie", care aduce in atentia publicului cinci cauze pentru care WWF actioneaza in Romania paduri, Dunare si Delta, ursul brun, sturionii si zimbrii. Platforma centrala a campaniei,…

- Bolt, cea mai mare platforma europeana de transport la cerere, a lansat Bolt pentru Business, un portal care le permite companiilor sa achite și sa administreze cursele efectuate de angajați in interes de serviciu. Rando Rannus, General Manager Bolt pentru Business, a declarat: “Un numar tot mai mare…

- Muzeul National al Taranului Roman va lansa, in cadrul Street Delivery Bucuresti (14 - 16 iunie), prima platforma digitala participativa dedicata unei arhive muzeale din Romania - Retelele Privirii.