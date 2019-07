Stiri pe aceeasi tema

- "Eu as vrea sa primim banii pe care-i avem trecuti in Legea bugetului de stat, in acel moment toate problemele se vor rezolva. Din discutiile pe care le-am avut cu domnul Teodorovici zilele trecute a reiesit ca, intr-adevar, vom primi banii asa cum sunt trecuti in lege, motiv pentru care nu am motive…

- „Romania este a doua cea mai saraca tara din UE cu cea mai proasta infrastructura. Ce a facut PSD+ALDE cu banii incasati de la dumneavoastra prin taxe, impozite, amenzi etc? I-a dat pe salariile bugetarilor”, sustine senatorul. Potrivit senatorului, situatia s-a inrautatit in 2018, cand acest procent…

- Deficitul bugetar consemnat dupa primele cinci luni a fost anticipat la inceputul acestui an, nu este o surpriza, pentru ca am ales o abordare liniara, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Deficitul de 1,4% (înregistrat în perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a…

- S-au suparat mulți când președintele PNL Ludovic Orban a spus ca nu este de acord cu scutirea de impozit pe venit pentru angajații din IT. Nici nu a știut sa explice cum trebuie, macar sa se faca înțeles. Ca nu este de acord, am aflat, dar motivul ar fi trebuit argumentat cum se cuvine,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, sustine ca situatia dificila in care se afla Primaria Municipiului Bucuresti vine de la diminuarea sumelor destinate institutiei in bugetul de stat. Mai mult, nici sumele prevazute in legea bugetului nu au fost virate in contul Primariei. Firea il acuza…

- Ziua de luni, 3 mai, a consemnat plecarea de la Palatul Victoria a lui Darius Valcov dar și a protejatelor sale, Mihaela Triculescu, de la ANAF și Adriana Cotel, de la CNAS. In cei doi ani și jumatate cat a stat la manetele Guvernului, Valcov a lasat o moștenire foarte controversata. Fostul secretar…

- PNL Sector 5 il someaza pe Primarul Sectorului 5, Daniel Florea sa respecte banul public, sa respecte legea și sa iși angajeze specialiști care sa nu mai confunde deficitul cu excedentul bugetar''O comedia neagra, aceasta a fost ultima ședința a Consiliului Local al Sectorului 5 al Capitalei…

- Ministerul Finanțelor a inceput sa perpetueze o stare de fapt in sensul ca amana cateva zile publicarea execuției bugetare. Daca in primele luni de guvernare PSD-ALDE, regula era clara: in fiecare zi de 25 a lunii, cand toata lumea platește taxele, contribuțiile și impozitele catre bugetele de stat…