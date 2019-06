Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea de la Vulcan a comandat o expertiza tehnica pentru reabilitare tehnica poduri situate pe traseul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice intre Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”. 40.000 de lei costa studiul comandat de edilii din Vulcan.…

- 10 tramvaie, cu o lungime de 18 metri, care vor deservi ruta de transport public cu numarul 21 din municipiul Braila, vor fi achizitionate cu fonduri europene asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Ordinul de finantare a proiectului a fost semnat pe 13 iunie 2019, iar investitia…

- Licitatia pentru tramvaiele din Craiova a fost anulata. Procedura de achzitie publica demarata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) prin care urma sa se achizitioneze 17 tramvaie noi destinate transportului public din Craiova a esuat. Dupa ce a prelungit de doua ori…

- In urma cu o luna, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice au fost publicate doua anunțuri prin care municipalitatea intenționeaza sa contracteze lucrarile de construcții (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea carosabilului și a trotuarelor etc.) aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii…

- Sprijinirea antreprenoriatului in Romania a fost printre prioritațile majore ale Guvernului PSD in ultimii doi ani și jumatate. Alocarea de fonduri nerambursabile in 2017-2019 s-a focusat, atat pe lansarea de mii de noi afaceri (și aici avem exemplele programelor StartUpNation, POCU Romania Start Up…

- Protejarea mediului, transportul urban ecologic și implementarea unor strategii de reducere a poluarii trebuie sa fie o prioritate pentru Brașov. Guvernul Romaniei s-a implicat foarte mult in ultimii ani in ceea ce privește transportul VERDE, un lucru de care Brașovul a profitat. In 2018, Guvernul…

- Primaria Municipiului Iași continua demersurile de reabilitare a liniilor și de achiziție de tramvaie noi. In Sistemul Electronic de Achiziții Publice au fost publicate doua anunțuri prin care municipalitatea intenționeaza sa contracteze lucrarile de construcții (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea…

- Consiliul Judetean Constanta, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, semneaza patru conventii contracte de finantare extrem de importante pentru judetul Constanta.Potrivit unui comunicat transmis de DGASPC Constanta, contractele de finantare au fost…