Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 3 lucreaza la identificarea unor solutii pentru salvarea Parcului Brancusi

- Primaria Sectorului 2 anunța ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020, locuitorii sectorului 2 vor beneficia de taxa 0 la ridicarea gunoiului daca indeplinesc urmatoarele condiții: • colecteaza separat deșeurile pe cele doua fracții (uscata și umeda), • predau direct operatorului de salubrizare…

- Intr-o zona in care bucurestenilor le trebuie un parc verde, Primaria Sectorului 3 ar vrea sa construiasca mai multe blocuri turn, cu 1.500 de apartamente si birouri. Desi, in teorie, in aceste spatii ar urma sa locuiasca si sa lucreze oameni nevoiasi, in realitate, locurile in noul complex rezidential…

- In urma informațiilor neconforme cu realitatea, aparute in spațiul public in ultimele zile, Primaria Sectorului 6, prin administratorul public Adrian Vigheciu, face urmatoarele precizari: “Acesta este un proiect de amenajare peisagistica prin care ne propunem nu numai sa schimbam imaginea…

- Deputatul Nicusor Dan s-a prezentat la sediul DNA, vineri, in calitate de vicepresedinte al Asociatiei Salvati Bucurestiul, pentru a depune o plangere penala impotriva primarului general Gabriela Firea, dupa ce Consiliul General al Capitalei a aprobat in luna ianuarie Planul Urbanistic Zonal al Sectorului…

- In urma adresei transmise de catre Prefectul Capitalei, in cursul lunii februarie, Primariei Capitalei, referitor la situatia companiilor municipale, care a facut obiectul mai multor articole de presa si interpelari politice, Primarul General Gabriela Firea a transmis in cursul zilei de astazi un raspuns…

- Inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, de a se apuca de lucru la Centura ocolitoare a orașului, cu lopata in mana, este considerata a fi un bun semnal de alarma tras de Gheorghe Flutur in privința stagnarii lucrarilor de acolo, din cauza lipsei de finanțare de la nivel ...

- Municipalitatea vrea sa investeasca peste 121,3 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea unei cladiri cu risc seismic clasa I din centrul Bucureștiului inscrisa pe lista monumentelor istorice, pe care apoi sa o transforme in hotel de patru stele. Proiectul a fost aprobat marți in ședința…