Pentru prima data in cursa democrata pentru Casa Alba, senatoarea progresista Elizabeth Warren il depaseste potrivit unui sondaj pe fostul vicepresedinte Joe Biden in Iowa, stat-cheie pentru ca va fi primul care va vota in cursul primarelor, noteaza AFP.



Elizabeth Warren, cu 22% din intentiile de vot, conduce in fata lui Joe Biden (20%) care, la randul sau, il devanseaza pe senatorul independent Bernie Sanders (11%), potrivit acestei anchete realizate in comun de jurnalul Des Moines Register, Mediacom si canalul CNN.



Niciun alt candidat nu atinge un rezultat cu doua cifre…