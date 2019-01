Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au aparut in Monitorul Oficial controversatele masuri fiscale decise de Guvern in urma cu o saptamana . Monitorul Oficial 1117 din 29 Decembrie 2018 include ”Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri…

- Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe 21 decembrie privind noile masuri fiscal-bugetare care vor intra in vigoare la 1 ianuarie a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Ordonanţa de Urgenţă are numărul 114/29 decembrie 2018, potrivit Agerpres. Actul normativ…

- Ordonanta de urgenta ce curprinde noi masuri fiscale de la 1 ianuarie 2019, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci, a fost publicata in Monitorul Oficial.Astfel, Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 113/2018 a fost publicata în Monitorul Oficial numarul 1117. Aceasta modifica modificarea si completeaza art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si alte acte normative si proroga mai multe…

- De la 1 ianuarie, noi masuri de limitare a indatorarii populației De la începutul anului viitor, nivelul maxim al gradului de îndatorare pentru persoanele fizice va fi de 40% din venitul net la creditele în lei si de 20% la cele în valuta. Rata maxima de îndatorare…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri seara, in Piața Victoriei pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de Ordonanța de Urgența a Guvernului care cuprinde o serie de masuri fiscale contestate. Oamenii care au venit cu steaguri și portavoce au strigat ”Rușine”, ”Libertate” și ”hoților” la adresa…

- Noile masuri fiscale anuntate de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, vor arunca economia Romaniei in aer. Cum era normal bursa a reactionat prima, valoarea actiunilor principalelor companii listate la Bucuresti avand, miercuri, scaderi semnificative.

- Facturile la energie electrica platite de consumatorii romani vor crester cu cel putin 6% daca Guvernul va introduce taxa de 3% pe cifra de afaceri a tuturor companiilor din energie, potrivit oficialilor Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER). Pe de alta parte, Ordonanta reintroduce…